POL-EN: Gevelsberg - Beim Abbiegen zusammengestoßen

Gevelsberg (ots) - Am 02.02.2017, gegen 20.50 Uhr, bog ein 19-jähriger Sprockhöveler mit einem Pkw VW Multivan von der Gewerbestraße nach links auf die Straße In den Weiden in Richtung Haßlinghauser Straße ab. Im Einmündungsbereich kam es zu einem Zusammenstoß mit einem aus Richtung Rosendahler Straße kommenden Pkw Fiat eines 34-jährigen Gevelsbergers. Bei dem Zusammenstoß zogen sich der Fiatfahrer und seine Beifahrerin leichte Verletzungen zu. Sie wurden beide mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

