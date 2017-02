POL-EN: Hattingen / Sprockhövel - Polizei warnt vor Trickbetrug

Hattingen / Sprockhövel (ots) - Am 31.01.2017, gegen 21.30 Uhr, erhielt eine ältere Bürgerin einen Telefonanruf. Eine männliche Stimme meldete sich mit Oberkommissar Schulz von der Kripo in Hattingen. Im weiteren Verlauf erklärte der Anrufer, dass er eine Bande festgenommen habe, bei denen man ihre Daten fand. Anschließend fragte er die Seniorin, wo sie ihre Wertgegenstände im Haus aufbewahre. Die Geschädigte wurde misstrauisch und erklärte, dass sie eine Familienangehörige im Haus holen will. Daraufhin drohte ihr der Anrufer, dass er sie beim Verlassen ihrer Wohnung festnimmt und zur Polizeiwache bringt. Die Geschädigte fiel nicht auf diesen Trick herein und vertraute sich anschließend ihrer Tochter an, die sofort die Polizei verständigte. Am 01.02.2017, zwischen 10.00 Uhr und 17.30 Uhr, kam es zu einer ähnlichen Tat. Ein angeblicher Bankangestellter und ein angeblicher Polizeibeamter meldeten sich ebenfalls bei einer älteren Bürgerin. Sie gaben an, dass die Geschädigte mehrere nicht registrierte Geldscheine besitzt. Kurze Zeit später erschien eine männliche Person an ihrer Wohnungstür und holte die Geldscheine zum angeblichen Einscannen ab. Obwohl die beiden Anrufer angaben, dass die Geschädigte das Geld am nächsten Tag zurück erhalte, meldeten sich nicht mehr bei ihr. Täterbeschreibung: Der Abholer ist etwa 170 cm groß, hat kurze schwarze Haare und einen Vollbart, trägt eine dunkelgrüne Jacke und eine dunkle Hose. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 02324/9166-6000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell