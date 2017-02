POL-EN: Gevelsberg - Schwarzer Pkw Mercedes flüchtet

Gevelsberg (ots) - Am 02.02.2017, gegen 05.30 Uhr, prallte der Fahrer eines schwarzen Pkw Mercedes mit BN-Kennzeichen auf dem Unterbraker Weg in Richtung Lindengrabenstraße in Höhe des Hauses Nr. 35 gegen den vorderen linken Kotflügel eines abgestellten schwarzen Pkw Opel Corsa. Anschließend setzte der Verursacher seine Fahrt fort, ohne eine Schadensregulierung eingeleitet zu haben. Ein Zeuge verständigte die Polizei.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell