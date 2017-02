POL-EN: Schwelm - Randalierer bedroht Passant

Schwelm (ots) - Am 31.01.2017, gegen 14.30 Uhr, lief eine männliche Person laut schreiend auf der Untermauerstraße herum und kippte einen Mülleimer aus. Ein Passant sprach die Person an. Daraufhin wurde dieser von dem Randalierer beschimpft und mit einem Taschenmesser bedroht. Der Geschädigte, ein 68-jährige Schwelmer, verständigte die Polizei. Bereits kurze Zeit später trafen die Beamten den Beschuldigten, ein 68-jähriger ohne festen Wohnsitz, in einem Einkaufszentrum an. Sie notierten sich seine Personalien und fertigten eine Anzeige.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell