POL-EN: Schrottdiebe angetroffen

Wetter (ots) - Am 27.01.2017, zwischen 15.00 Uhr und 15.30 Uhr, fuhren zwei männliche Personen mit einem Transporter Daimler Chrysler auf einen Bauernhof am Ruhrhöhenweg. Sie nahmen von dem Gelände mehrere Metallteile mit und legten sich diese zum Abtransport bereit. Eine Zeugin beobachtete die Tat und informierte den Geschädigten. Er versperrte ihnen mit einem Traktor den Weg und forderte sie auf, die entwendeten Gegenstände wieder zurückzutragen. Dabei warf ihm einer der beiden Beschuldigten einen Holzscheit gegen den Arm und verletzte ihn leicht. Der Geschädigte verständigte die Polizei. Am Einsatzort trafen die Beamten die beiden Herner im Alter von 24 und 30 Jahren an und sprachen Platzverweise aus. Ferner wird eine Anzeige gefertigt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell