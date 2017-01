POL-EN: Herdecke - Einbruch in ein Einfamilienhaus am Kermelberg

Herdecke (ots) - Am Samstag, den 28.01.2017 in der Zeit von 15.15 Uhr bis 20.00 Uhr schlugen unbekannte Täter die Terrassentür eines Einfamilienhauses ein und gelangten so in das Objekt. Hier durchsuchten sie das gesamte Haus nach Wertgegenständen bevor sie unerkannt entkamen. Der Beuteschaden wird derzeit noch ermittelt.

