POL-EN: Gevelsberg - Einbruch in Mehrfamilienhaus an der Berchemallee

Gevelsberg (ots) - Am 27.01.2017, im Tatzeitraum von 09:30-20:30 Uhr, gelangt ein unbekannter Täter über den Balkon eines Mehrfamilienhauses an der Berchemallee, durch Aufhebeln der Balkontür in das Gebäude. Er durchsucht die Wohnung und entkommt im Anschluss ungesehen und vermutlich ohne Beute. Es entsteht Sachschaden in Höhe von 100 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell