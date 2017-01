POL-EN: Schwelm - Zeugin notiert Kennzeichen

Schwelm (ots) - Am 26.01.2017, zwischen 17.10 Uhr und 17.30 Uhr, prallte der Fahrer eines Pkw BMW Mini auf der Hattinger Straße in Richtung Bahnhofstraße gegen den linken Außenspiegel eines abgestellten Pkw BMW. Anschließend setzte der Verursacher seine Fahrt fort, ohne eine Schadensregulierung eingeleitet zu haben. Eine aufmerksame Zeugin notierte sich das Kennzeichen. Weitere Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell