POL-EN: Breckerfeld- Sachbeschädigung durch Flaschenwurf

Breckerfeld (ots) - Am Sonntag, 22.01.17, gegen 11.45 Uhr, warf in Breckerfeld, Frankfurter Straße/Denkmalstraße, eine unbekannte Person mit einer Bierflasche ein Loch in die Schaufensterscheibe des dortigen Optikergeschäftes.

Neben der Scheibe wurden ausgestellte Brillen beschädigt.

Zeugen, die sachdienliche Angaben hinsichtlich verdächtiger Personen geben können, werden gebeten die Polizei unter der Tel.: 02333-9166-4000 zu verständigen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell