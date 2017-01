POL-EN: Herdecke - Einbruch in Einfamilienhaus

Herdecke (ots) - In der Zeit vom 22.01.2017, 15.00 Uhr bis 23.01.2017, 15.00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter durch Aufhebeln eines rückwärtigen Fensters Zutritt in ein Einfamilienhaus an der Wilhelm-Huck-Straße. Sie betraten das Gebäude und durchsuchten in den Wohnräumen alle Schränke und Behältnisse. Ob etwas entwendet wurde, ist zurzeit nicht bekannt.

