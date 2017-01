POL-EN: Hattingen - Fenster aufgehebelt

Hattingen (ots) - In der Zeit vom 22.01.2017, 19.00 Uhr bis 23.01.2017, 09.00 Uhr hebelten unbekannte Täter an einem Reihenhaus an der Straße Papenberg ein Fenster auf. Ob die Täter das Gebäude betraten oder Gegenstände entwendeten, ist zurzeit nicht bekannt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell