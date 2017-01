POL-EN: Hattingen - Sachbeschädigung auf Parkplatz

Hattingen (ots) - Am 24.01.2017, gegen 04.40 Uhr, wurden von unbekannten Tätern auf einem Parkplatz an der Roonstraße zwei Altpapiercontainer in Brand gesetzt. Die Feuerwehr aus Hattingen erschien am Brandort und löschte den brennenden Inhalt.

