POL-EN: Hattingen - versuchter Wohnungseinbruch

Hattingen (ots) - Am 22.01.2017, gegen 18.45 Uhr, versuchten unbekannte Täter über ein etwa drei Meter hohes Flachdach in ein Reihenhaus an der Eichholzstraße einzudringen. Bei ihrem Vorhaben wurden die Täter vermutlich von den anwesenden Bewohnern gestört und ergriffen die Flucht. Ein Zeuge gab an, dass sich in unmittelbarer Tatortnähe zwei dunkel gekleidete männliche Personen aufhielten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell