POL-EN: Gevelsberg - Diebstahl vor Mehrfamilienhaus

Gevelsberg (ots) - Am 20.01.2017, gegen 18.15 Uhr, entwendeten zwei männliche Personen aus dem Hof eines Mehrfamilienhauses an der Straße Am Westbahnhof mehrere Rattanmöbel. Als ein Zeuge die Personen ansprach, flüchteten die Täter in Richtung Rosendahler Straße.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell