POL-EN: Gevelsberg - 20 Jährigen mit Messer angegriffen

Gevelsberg (ots) - Am 20.01.2017, gegen 17.45 Uhr, griff eine unbekannte männliche Person mit einem Messer grundlos auf der Hagener Straße einen 20-jährigen Gevelsberger an. Anschließend flüchtete der Täter in eine nicht bekannte Richtung. Bei dem Angriff zog sich der Geschädigte eine Handverletzung zu. Er begab sich selbständig bis seiner Wohnanschrift und verständigte die Rettungskräfte. Täterbeschreibung: Etwa 23 bis 30 Jahre alt, ca. 170 bis 180 cm groß, Dreitagebart, trägt eine dunkle Sportjacke und eine helle Jeanshose. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 02332/9166-5000.

