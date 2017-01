POL-EN: Sprockhövel - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Sprockhövel (ots) - Am 21.01.2017, gegen 16:20 Uhr, befährt ein 82 jähriger Ennepetaler, mit seinem Pkw Audi, die Barmer Straße in Sprockhövel. Im Einmündungsbereich Barmer Straße / Elberfelder Straße übersieht er beim Linksabbiegen einen 38 jährigen Sprockhöveler in seinem Pkw Daimler-Chrysler, der zum Unfallzeitpunkt die Elberfelder Straße in Fahrtrichtung Niedersprockhövel befährt. Es kommt zur Kollision im Kreuzungsbereich. Es entsteht Sachschaden in Höhe von 10000 Euro. Der 82 Jährige erleidet einen leichten Schock, ansonsten bleiben alle Beteiligten unverletzt.

