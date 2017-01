POL-EN: Hattingen - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Hattingen (ots) - Am 20.01.2017 gegen 12:25 Uhr befährt ein 79 jähriger Hattinger, mit seinem Pkw Daimler-Benz, die Marxstraße in Hattingen in Fahrtrichtung Hüttenstraße. In Höhe der Einmündung Friedhofsweg verliert der 79 jährige Hattinger das Bewusstsein und gerät in den Gegenverkehr. Hier streift er den entgegenkommenden Pkw Mazda eines 44 jährigen Sprockhövelers, kommt von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem Baum. Hierbei erleidet der Hattinger lediglich leichte Verletzungen im Gesicht. Es entsteht Sachschaden in Höhe von ca. 11500 Euro.

