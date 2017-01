POL-EN: Hattingen - Polizei fahndet nach rotem Kleinwagen

Hattingen (ots) - Am 19.01.2017, gegen 19.35 Uhr, prallte eine etwa 50- bis 60-jährige Fahrerin eines roten Kleinwagens beim Zurücksetzen auf der Brandtstraße, in Höhe eines Restaurantes, gegen die hintere linke Fahrzeugtür eines abgestellten weißen Pkw VW Tiguan. Anschließend setzte die Unfallverursacherin ihre Fahrt in Richtung Blankensteiner Straße fort, ohne eine Schadensregulierung eingeleitet zu haben. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 02324/9166-6000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell