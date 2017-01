POL-EN: Gevelsberg - Diebstahl an und aus Pkw

Gevelsberg (ots) - Am 19.01.2017, zwischen 10.00 Uhr und 14.15 Uhr, montierten unbekannte Täter auf dem Parkplatz eines Gartenvereines an der Breddestraße die beiden Kennzeichen eines abgestellten schwarzen Pkw Mazda ab und entwendeten diese. Am 19.01.2017, zwischen 16.30 Uhr und 17.20 Uhr, drangen unbekannte Täter vor einem Bankinstitut an der Mittelstraße auf noch ungeklärte Weise in einen abgestellten schwarzen Pkw BMW ein. Sie entwendeten vom Rücksitz eine braune Aktentasche mit nicht bekanntem Inhalt.

