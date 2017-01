POL-EN: Wetter - Fahrrad erfasst Fußgänger

Wetter (ots) - Am 16.01.2017, gegen 14.05 Uhr, stieß ein 12-jähriger Hagener mit seinem Fahrrad an der Kaiserstraße mit einem Fußgänger zusammen. Der Junge befuhr den linken Gehweg in FR Friedrichstraße. Bei dem Zusammenstoß kamen beide Beteiligten zu Fall und verletzten sich leicht. Sie begaben sich selbständig in ärztliche Behandlung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell