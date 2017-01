POL-EN: Gevelsberg - Einbruch in Abfallfirma

Gevelsberg (ots) - In der Zeit vom 14.01.2017, 13.30 Uhr bis 16.01.2017, 07.00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter, durch Überklettern eines Zaunes, Zutritt auf das Gelände eines Abfallunternehmens an der Hundeicker Straße. Sie hebelten an einer Lagerhalle eine Eingangstür auf. Ob etwas entwendet wurde, ist nicht bekannt.

