POL-EN: Gevelsberg - Brand in Wohn- und Geschäftshaus

Gevelsberg (ots) - Am 15.01.2017, gegen 12.30 Uhr, kam es in einem Kiosk eines Wohn- und Geschäftshauses an der Haßlinghauser Straße zu einem Brand. Bewohner wurden auf die Flammen aufmerksam und schlugen mit einem Stein eine Fensterscheibe und die Eingangstür ein. Es gelang ihnen den schwer verletzten Inhaber aus dem Geschäft zu bergen, wobei sich einer der Helfer eine leichte Schnittverletzung an der Hand zuzog. Die Feuerwehr aus Gevelsberg erschien am Brandort und löschte die Flammen. Die beiden Geschädigten wurden noch am Einsatzort von Rettungskräften versorgt und anschließend mit einem Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Die über dem Kiosk gelegenen Wohnungen blieben alle bewohnbar. Weitere Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell