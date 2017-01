POL-EN: Hattingen- Kind bei Unfall leicht verletzt

Hattingen (ots) - Am 14.01.2017 um 18:10 Uhr befuhr eine 22- jährige Hattingerin mit ihrem Pkw Renault die Dorfstraße in Hattingen Holthausen in Fahrtrichtung Zum Ludwigstal. In Höhe der Einmündung "Am Kistner" lief ein 10- jähriger Hattinger Junge unvermittelt auf die Dorfstraße, weil er einen heranfahrenden Linienbus an der dortigen Haltestelle noch erreichen wollte. Die Pkw Fahrerin hat trotz sofort eingeleiteter Notbremsung einen Zusammenstoß mit dem Jungen nicht mehr verhindern können. Das Kind wurde dabei leicht verletzt.

