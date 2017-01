POL-EN: Wetter - Einbruch in Mehrfamilienhaus

Wetter (ots) - In der Zeit vom 14.01.2017, 11:00 Uhr, bis 14.01.2017, 21:10 Uhr, dringen unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus in der Rathenaustraße in Wetter ein. Indem sie das Schlafzimmerfenster aufhebeln, gelangen sie in eine Wohnung im Erdgeschoss. Hier durchsuchen sie mehrere Räume nach Wertgegenständen. Anschließend flüchten die Täter durch das aufgehebelte Fenster in unbekannte Richtung. Hinweise auf eine Beute liegen momentan nicht vor.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell