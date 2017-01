POL-EN: Sprockhövel - Einbruch in Kindergarten

Sprockhövel (ots) - In der Zeit vom 11.01.2017, 16.00 Uhr bis 12.01.2017, 06.45 Uhr verschafften sich unbekannte Täter durch Aufhebeln eines Fensters Zutritt in einen Kindergarten an der Kortenstraße. Im Büro- und Personalraum durchwühlten sie mehrere Schränke und warfen deren Inhalte auf den Boden. Ob etwas entwendet wurde, ist zurzeit nicht bekannt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell