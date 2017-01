POL-EN: Schwelm - Diebstahl aus Pkw

Schwelm (ots) - Am 12.01.2017, zwischen 07.15 Uhr und 16.00 Uhr, drangen unbekannte Täter auf der Dr.-Moeller-Straße auf noch ungeklärte Weise in einen abgestellten grauen Pkw Suzuki ein. Sie entwenden ein Autoradio und eine Sporttasche, in der sich Kleidung und Fahrzeugpapiere befanden.

