POL-EN: Hattingen - Reifen an Pkw zerstochen

Hattingen (ots) - In der Zeit vom 10.01.2017, 17.15 Uhr bis 11.01.2017, 06.55 Uhr zerstachen unbekannte Täter auf einem Firmenparkplatz an der Straße An der Becke die Reifen eines abgestellten blauen Pkw Ford Transit.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell