POL-EN: Hattingen - Einbruch in Reihenhaus

Hattingen (ots) - Am 11.01.2017, gegen 18.40 Uhr, schlugen unbekannte Täter an einem Reihenhaus an der Straße Im Tal eine Fensterscheibe ein. Sie kletterten in das Gebäude und durchsuchten im Dachgeschoß mehrere Schränke. Eine aufmerksame Anwohnerin vernahm die Geräusche und verständigte die Polizei. Am Tatort wurden die Täter nicht mehr angetroffen. Ob etwas entwendet wurde, ist zurzeit nicht bekannt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell