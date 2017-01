POL-EN: Hattingen - Tatverdächtigen festgenommen

Hattingen (ots) - Am 10.01.2017, gegen 12.05 Uhr, nahm die Polizei in Hattingen einen 32-Jährigen in seiner Wohnung vorläufig fest. Der Beschuldigte soll nach Angaben seiner 27-Jährigen Ex-Lebensgefährtin, sie mit einer Waffe bedroht und ihr das Mobiltelefon entwendet haben. Des Weiteren besteht ein gerichtlich angeordnetes Annäherungsverbotes gegenüber der Ex-Gefährtin, welches er missachtete. In der Wohnung wurden u.a. mehrere Mobiltelefone aufgefunden und sichergestellt. Weitere Ermittlungen dauern an.

