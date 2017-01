POL-EN: Gevelsberg - Handtasche aus Pkw entwendet

Gevelsberg (ots) - Am 09.01.2017, zwischen 18.00 Uhr und 18.10 Uhr, entwendeten unbekannte Täter auf einem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes an der Hagener Straße eine Handtasche aus einem unverschlossenen Pkw Ford Fiesta. In ihr befanden sich zwei Geldbörsen mit Bargeld, Ausweispapieren, Bank- und Versicherungskarten.

