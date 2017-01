POL-EN: Hattingen - In Keller eines Mehrfamilienhauses eingebrochen

Hattingen (ots) - Am 06.01.2017, gegen 11.15 Uhr, stellte ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Bahnhofstraße fest, dass unbekannte Täter gewaltsam in seinen Kellerraum eingebrochen sind. Es wurden drei Reifensätze auf Aluminiumfelgen entwendet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell