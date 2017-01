POL-EN: Hattingen - Einbruch in ein Reihenhaus in der Eichholzstraße

Hattingen (ots) - Am Samstag den 07.01.2017, in der Zeit zwischen 13 Uhr und 20.25 Uhr, hebelten unbekannte Täter ein Kellerfenster auf und gelangten so in das Haus. Hier durchsuchten der oder die Täter das gesamte Haus vermutlich nach Wertsachen und entwendeten dort Bargeld. Nach Tatausführung verließen die Täter das Haus und entkamen unerkannt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell