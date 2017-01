POL-EN: Hattingen - Unbekannte hebeln Terrassentür auf

Hattingen (ots) - In der Zeit vom 23.12.2017, 08.00 Uhr bis 03.01.2017, 22.00 Uhr hebelten unbekannte Täter an einem Reihenhaus an der Essener Straße eine Terrassentür auf. Sie betraten das Gebäude und durchsuchten mehrere Schränke. Es wurden Bargeld und Schmuck entwendet.

