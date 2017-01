POL-EN: Wetter - Wohnungseinbruch scheitert, die Täter flüchten ohne Beute

Wetter (ots) - Am 30.12.2016, gegen 18.25 Uhr, gelangten unbekannte Täter über eine Garage an die Terrassentür eines Reihenhauses an der Martin-Edelhoff-Straße. Sie schlugen die Scheibe der Tür ein. Ein heimkehrender Bewohner vernahm das Geräusch und beobachtet, wie zwei männliche Personen über ein benachbartes Gartengrundstück in Richtung Schöntaler Straße davon liefen. Personenbeschreibungen liegen nicht vor. Sachdienliche Hinweise an die Polizei unter der Telefonnummer 0233591667000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell