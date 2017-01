POL-EN: Hattingen - Einbruch in ein freistehendes Einfamilienhaus

Hattingen (ots) - In der Zeit vom 31.12.2016, 20:00 Uhr, bis zum 31.12.2016, 22:30 Uhr, dringen unbekannte Täter in der Schützstraße in Hattingen in ein freistehendes Einfamilienhaus ein. Durch das Einschlagen der Terrassentür gelangen sie in das Haus und durchsuchen mehrere Räume nach Wertgegenständen. Sie nehmen mehrere Schmuckstücke an sich und verlassen das Haus mit der Beute in unbekannte Richtung. Täterhinweise liegen nicht vor.

