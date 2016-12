POL-EN: Schwelm - Balkontür aufgehebelt - Bargeld und Schmuck entwendet

Schwelm (ots) - Am 29.12.2016, zwischen 17.45 Uhr und 18.45 Uhr, drangen unbekannte Täter gewaltsam über einen Balkon in eine Erdgeschoßwohnung eines Mehrfamilienhauses an der Holthausstraße ein. In den Wohnräumen durchsuchten sie mehrere Schränke. Es wurden Bargeld und Schmuck entwendet.

