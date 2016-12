POL-EN: Gevelsberg - Einbruch in Einkaufsmarkt und Zigaretten entwendet

Gevelsberg (ots) - Am 24.12.2016, um 20.30 Uhr, kam es in einem Einkaufsmarkt an der Straße Großer Markt zu einem Einbruch. Die Täter drückten gewaltsam die Eingangstür auf und entwenden aus dem Kassenbereich eine nicht bekannte Anzahl an Zigaretten. Weitere Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell