POL-EN: Schwelm - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Schwelm (ots) - Am 23.12.2016, gegen 19:25 Uhr, befährt ein 66 jähriger Wuppertaler mit seinem Pkw Fiat die Bahnhofstraße in Schwelm in Fahrtrichtung Innenstadt. Im Kreuzungsbereich Bahnhofstraße / Kaiserstraße / Viktoriastraße beabsichtigt der Wuppertaler nach links in die Kaiserstraße abzubiegen. Hierbei übersieht er eine 54 jährige Gevelsbergerin in ihrem Pkw VW, die die Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Talstraße befährt. Es kommt zur Kollision. Die Gevelsbergerin wird bei dem Aufprall leicht verletzt und klagt über leichte Schmerzen im Brustbereich. Eine medizinische Behandlung vor Ort ist nicht erforderlich. Die Unfallörtlichkeit wird ca. 1,5 Stunden gesperrt. Es entsteht Sachschaden in Höhe von 10000 Euro.

