POL-EN: Herdecke - Raub auf Taxifahrer

Herdecke (ots) - Am Morgen des 24.12.2016 beförderte ein Taxifahrer zwei Fahrgäste von Dortmund nach Herdecke. Gegen 02.40 Uhr forderte einer der Fahrgäste den Fahrer auf, in der Dortmunder Landstraße in Herdecke stehen zu bleiben. Er hielt dann den Taxifahrer von hinten fest, so dass der zweite Fahrgast den Geschädigten abtasten und eine Geldbörse aus der Türablage an sich nehmen konnte. Anschließend flüchteten beide Täter fußläufig in Richtung Zur alten Schule. Personenbeschreibung: Der festhaltende Täter ist ca. 180cm groß und von normaler Statur. Er trug zur Tatzeit eine schwarze Jacke, dunkle Hose und ein schwarz-weiß kariertes Dreieckstuch. Der andere Täter ist ca. 190cm groß, korpulent und war mit einer braunen Jacke bekleidet. Das Aussehen beider Täter wird als südländisch beschrieben. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell