POL-EN: Wetter- Einbruch in Wohnung durch gewaltsames Öffnen der Wohnungstür

Wetter (ots) - Am 22.12.2016, um 18:30 Uhr, stellten Anwohner eines Mehrfamilienhauses, in der Straße Zum Kloster, einen Einbruch in eine im Haus befindliche, unbewohnte, Wohnung fest. Die Wohnungstür wurde gewaltsam geöffnet. Augenscheinlich wurden keine Gegenstände entwendet. Mögliche Hinweise oder Aussagen zu verdächtigen Feststellungen nimmt die Polizei unter der Nummer 02332/91667000 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell