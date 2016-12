FW Lügde: TH 1 / Ölspur in Elbrinxen

Lügde - Elbrinxen (ots) - Freitag, 23 Dezember 2016, 12:19 Uhr, Schäferberg. Aufgrund von technischen Problemen verursachte ein Transporter eine Ölspur in der Ortschaft Elbrinxen welche sich durch mehrere Straßen in der Ortschaft erstreckte. Die Leitstelle des Kreises Lippe in Lemgo alarmierte die Löschgruppen Elbrinxen und Sabbenhausen um die Gefahrenlage zu beseitigen. Die Einsatzkräfte sicherten die Einsatzstelle gegen den fließenden Verkehr ab und beseitigten die Ölspur. Einsatzende für beide Einheiten der Feuerwehr Lügde war um 13:54 Uhr.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Lügde, übermittelt durch news aktuell