FW Lügde: Verkehrsunfall in Rischenau / 1 Person verletzt

Lügde - Rischenau (ots) - Donnerstag, 22. November 2016, 17:17 Uhr, Paenbruch. Der Löschzug Rischenau und die Löschgruppe Hummersen wurden durch die Leitstelle der Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall auf die L 946 in Richtung Paenbruch alarmiert. Ein PKW war aus unbekannten Gründen von der Fahrbahn abgekommen, mit der Beifahrerseite gegen einen Baum geprallt und anschließend wieder auf die Fahrbahn geschleudert. Die Einsatzkräfte bauten in Absprache mit dem Rettungsdienst Flutlichtstrahler auf, um die noch im Fahrzeug befindliche Person zu wärmen. Zeitgleich wurde vorsorglich die technische Rettung vorbereitet, die Person konnte jedoch ohne den Einsatz von Schere und Spreizer befreit werden. Der Rettungsdienst brachte die verletzte Person nach der Erstversorgung ins nächstgelegene Krankenhaus. Weitere Maßnahmen der Feuerwehr waren die Sicherung der Einsatzstelle gegen Brandgefahren, das Ausleuchten der Unfallstelle sowie die Reinigung der Fahrbahn von Betriebsstoffen und Fahrzeugtrümmern. Neben der Feuerwehr waren der Rettungsdienst mit Notarzt und die Polizei an der Einsatzstelle. Einsatzende für die Kräfte der Feuerwehr war um 20:11 Uhr.

Das Foto kann gegen Angabe der Quelle "Feuerwehr Lügde" verwendet werden.

