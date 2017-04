POL-GÖ: (97/2017) Brand einer Papierpresse neben einer Tankstelle an der A 7

Göttingen (ots) - A 7, Rastanlage Göttingen Ost, Gemeinde Rosdorf, Ortsteil Mengershausen (Landkreis Göttingen), Dienstag, 8. Februar 2017, gegen 31.30 Uhr

ROSDORF (jan) - Am Dienstagabend (08.02.2017) kam es in einer Altpapierpresse neben einer Tankstelle der Rastanlage Göttingen Ost an der A 7 in Mengershausen (Landkreis Göttingen) aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Brand. Verletzt wurde niemand. Nach ersten Informationen fing das Papier in einer elektrisch betriebenen Presse an zu Qualmen. Ein Angestellter der Tankstelle bemerkte den Brandgeruch. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Schwelbrand löschen. Das Tankstellengelände wurde von der Polizei kurzfristig geräumt und bis zur Beendigung des Löscheinsatzes für Dauer von 10 Minuten gesperrt. Es entstand ein geringer Sachschaden an der Presse.

