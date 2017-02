POL-GÖ: (78/2017) Unbekannte dringen in Lagerhalle eines Entsorgungsunternehmens in Hann. Münden ein - Einbrecher vermutlich durch Mitarbeiter gestört und geflüchtet

Göttingen (ots) - Hann. Münden, Göttinger Straße Dienstag, 31. Januar 2017, zwischen 22.30 und 23.50 Uhr

HANN. MÜNDEN (jk) - Durch ein gewaltsam geöffnetes Rolltor sind Unbekannte nach derzeitigen Ermittlungen am Dienstagabend (31.01.17) auf das umzäunte Gelände eines Entsorgungsunternehmens an der Göttinger Straße in Hann.Münden (Landkreis Göttingen) gelangt und haben sich anschließend über ein Dachfenster Zugang zu einer Lagerhalle verschafft.

Offensichtlich hatten es die Einbrecher auf einen mit Altmetall befüllten Container abgesehen.

Ein Firmenmitarbeiter, der gegen 23.50 Uhr auf das Gelände fuhr, unterbrach vermutlich jäh das "geschäftige Treiben" in der Halle. Infolge der unerwarteten Störung brachen die Eindringlinge offenbar ihre weitere Tatausführung ab und ergriffen die Flucht. Ob sie mit oder ohne Beute entkamen, ist zurzeit noch unbekannt.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf ca. 1.000 Euro.

Hinweise zu verdächtigen Fahrzeug- oder Personenbewegungen nimmt das Polizeikommissariat Hann. Münden unter Telefon 05541/9510 entgegen.

