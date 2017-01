POL-GÖ: (73/2017) Einbruch in Kiosk

Göttingen (ots) - Göttingen, Mauerstraße, Nacht zu Freitag, 27. Januar 2017, in der Zeit von 02.30 Uhr und 08.00 Uhr

GÖTTINGEN (jan) - Unbekannte sind in der Nacht zu Freitag (27.01.2017) gewaltsam in einen Kiosk in der Mauerstraße eingedrungen und haben nach ersten Erkenntnissen Tabakwaren und Bargeld entwendet. Um in den Laden zu gelangen, hatten die Einbrecher die Tür aufgebrochen. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest.

Hinweise bitte an die Polizei Göttingen unter Telefon 0551/491-2115.

