POL-GÖ: (62/2017) Gartenlaube in Lutterberg abgebrannt

Göttingen (ots) - Staufenberg, Ortsteil Lutterberg (Landkreis Göttingen), Pfingstgasse, Mittwoch, 25. Januar 2017, gegen 22.40 Uhr

STAUFENBERG (jan) - Am Mittwochabend (25.01.2017) ist im Ortsteil Lutterberg (Landkreis Göttingen) eine Gartenlaube aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten. Das Holzhaus brannte nahezu vollständig nieder. Verletzt wurde niemand. Eine Anwohnerin bemerkte das Feuer und alarmierte die Feuerwehr und die Polizei. Die Freiwillige Feuerwehren aus Landwehrhagen, Lutterberg, Sichelnstein, Speele und Uschlag rückten zur Bekämpfung der Flammen aus. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell