POL-GÖ: ( 61 / 2017 ) Nach Vollsperrung auf Autobahn A 7 bei Göttingen - Fahrbahn nach Unfall wieder frei

Göttingen (ots) - 26.01.2017, 23:44 Uhr bis 01:05 Uhr

Bundesautobahn A 7 - Hinter der AS Göttingen Nord in Höhe Holtensen.

Göttingen (Mb): Nach Vollsperrung der Autobahn A 7 wurden um 01:05 Uhr alle Fahrstreifen wieder frei gegeben ( siehe unsere Pressemitteilung Nr. 60 vom 26.01.2017). Ersten Ermittlungen nach fuhr ein 53 Jähriger aus Bayern mit seinem Pkw BMW die Autobahn A 7 in Richtung Norden. In Höhe Holtensen fuhr er in die langgezogene Rechtskurve ein und stieß aus bisher ungeklärter Ursache gegen die Mittelschutzwand aus Beton. Hierbei entstand am BMW Totalschaden. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen im Nackenbereich und wurde zunächst einem Göttinger Krankenhaus zugeführt. Der Sachschaden beziffert sich auf ca. 50.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell