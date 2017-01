POL-GÖ: (50/2017) Einbruch in Geschäft

Göttingen (ots) - Duderstadt, Ortsteil Fuhrbach (Landkreis Göttingen), Fuhrbacher Straße Nacht zu Samstag, 21. Januar 2017

DUDERSTADT (jan) - Bei einem Einbruch in die Räume eines Geschäftes in Fuhrbach (Landkreis Göttingen) haben Unbekannte in der Nacht zu Samstag (21.01.2017) nach ersten Erkenntnissen Zigaretten und Bargeld in noch unbekannter Höhe gestohlen. Zuvor waren die Einbrecher durch eine gewaltsam geöffnete Tür in das Innere eingedrungen.

Die Polizei Duderstadt bittet Zeugen, die im fraglichen Zeitraum fremde oder verdächtige Fahrzeuge oder Personen in Tatortnähe gesehen haben, sich unter Telefon 05527/98010 zu melden.

