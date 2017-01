POL-GÖ: (45/2017) Unfallflucht in Göttingen - Zeugen gesucht

Göttingen (ots) - Göttingen, Karl-Grüneklee-Straße, Donnerstag, 19. Januar 2017, zwischen 11.00 Uhr und 12.30 Uhr

GÖTTINGEN (jan) -Bei Ermittlungen im Zusammenhang mit einer Verkehrsunfallflucht in der Karl-Grüneklee-Straße ist das 7. Fachkommissariat (Verkehrsunfallsachbearbeitung) auf der Suche nach Unfallzeugen. Nach ersten Ermittlungen ist am Donnerstag (19.01.2017) ein bislang unbekannter Fahrer mit seinem Fahrzeug gegen einen geparkten Pkw gestoßen und war anschließend geflüchtet. Der BMW war auf einem Firmenparkplatz abgestellt und wurde durch die Kollision an der hinteren rechten Fahrzeugseite beschädigt. Die Beamten gehen davon aus, dass es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um einen Lkw handelt.

Die Polizei bittet nun mögliche Zeugen, insbesondere den vermeintlichen Fahrzeugführer sich bei der Polizei Göttingen unter Telefon 0551-491-2115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell