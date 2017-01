POL-GÖ: (43/2017) Sechs Keller aufgebrochen

Göttingen (ots) - Göttingen, Föhrenweg, Donnerstag, 19. Januar 2017, in der Zeit von 11.00 Uhr bis 12.00

Unbekannte Täter sind am Donnerstagvormittag (19.01.2017) gewaltsam in insgesamt sechs Kellerräume in ein Mehrfamilienhaus in Göttingen eingebrochen. Im Föhrenweg haben die Einbrecher die Kellerverschläge aufgebrochen und anschließend die Räumlichkeiten nach Diebesgut durchsucht. Ob in den Fällen etwas entwendet wurde, ist bislang noch nicht bekannt.

Die Polizei Göttingen ermittelt und bittet, Beobachtungen oder Hinweise unter der Telefonnummer 0551/491-2115 mitzuteilen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell